IL CANTAUTORE MICHELANGELO GIORDANO ALLA FESTA DELLA MUSICA DI ROMA 2019



Il vastissimo calendario di eventi della capitale

ospita lo spettacolo del cantore calabrese

tra ritmi popolari, sonorità intime e testi emozionanti



In occasione della Festa Europea della Musica, il cantautore Michelangelo Giordano arricchirà il vastissimo calendario di eventi della capitale con uno spettacolo ricco di ritmi popolari, sonorità intime e testi che invitano alla riflessione. A fare da cornice, una location ricca di storia e meta ambita da numerosissimi turisti che potranno apprezzare la tradizione musicale italiana attraverso “Le strade popolari” di Michelangelo Giordano; un progetto musicale prodotto da Antonio Pirillo e Stefano Pulga che ha ricevuto riconoscimenti importanti sia in Italia che all’estero. La Festa della Musica di Roma sarà uno degli ultimi impegni artisti del cantore calabrese prima dell’uscita del suo nuovo album musicale, slittato in autunno su volere della produzione. Durante questo spettacolo Michelangelo Giordano, oltre a proporre i brani del suo album d’esordio, eseguirà alcune rivisitazioni di celebri brani della tradizione popolare italiana, spaziando anche tra il dialetto calabrese, siciliano, napoletano e romano; uno spettacolo che promette grandi emozioni.