Michela Lombardi Quartet feat Daniele Gorgone a Villa Celimontana

Domenica 27 Agosto presso Villa Celimontana Michela Lombardi Quartet



Quartetto dalla straordinaria energia e eleganza costituito dal trio del pianista toscano Daniele Gorgone e una delle migliori e piu’ apprezzate jazz vocalist italiane Michela Lombardi frutto di una collaborazione tra i due che va avanti da piu’ di dieci anni. Con la sua inconfondibile voce vellutata, profonda e intrisa di jazz, Michela interpreta i grandi classici del jazz dai piu’ famosi a gemme meno conosciute la maggior parte delle quali eseguite con arrangiamenti originali di Daniele Gorgone. In repertorio, tra gli altri, brani di Gerschwin, Jobim, Van Heusen



Michela Lombardi



Elegante, delicata, intensa. La toscana Michela Lombardi è tra le prime dieci Migliori Jazz Vocalist Italiane secondo il “Jazzit Award 2011″, ogni anno è menzionata nella sezione “Miglior Voce” nei sondaggi Top Jazz della rivista “Musica Jazz”, ed è già alla sua terza candidatura ai recenti Italian Jazz Awards. Ha alle spalle studi e seminari ed un variegato retroterra di esperienze musicali (sia come interprete che come lyricist in inglese) tra Italia e Stati Uniti (un suo singolo pop fu al #12 delle Billboard Charts U.S.A. nel 2001). L’approccio al canto di Michela Lombardi si rifà ad una vocalità Jazz bianca sobria e raffinata dalle tonalità vintage, una espressività spiccata e capace di sfumature bluesy e soulful con uno scat sicuro e fluente. Ha un naturale talento nella composizione di lyrics. Da autentica storyteller è molto legata alle qualità letterarie dei brani. Diplomata con il massimo dei voti al Triennio Jazz del Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze; sempre al conservatorio studia Composizione e Arrangiamento Jazz con Riccardo Fassi. Ha una laurea con lode in Filosofia e un Master in Comunicazione Teatrale. Dal 1999 ad oggi ha inciso 10 dischi a suo nome, dei quali due assieme a Renato Sellani e due con Phil Woods, che l’ha voluta per incidere una raccolta di sue composizioni.

Ha firmato un brano con Burt Bacharach.

Insegna Canto Jazz al Conservatorio “Giacomo Puccini” (La Spezia) ed al Conservatorio “Luigi Canepa” (Sassari).



Daniele Gorgone



Dal fraseggio adrenalinico, tipico del bopper, madido di fascinose inflessioni bluesy, Daniele Gorgone è un fulgido talento del pianoforte jazz tricolore. Nell’arco della sua intensa carriera artistica condivide palco e studio di registrazione con una pletora di jazzisti blasonati a livello internazionale, tra cui: Scott Hamilton, Wayne Tucker, Bucky Pizzarelli, Marlene Verplanck, Jason Marsalis, Grant Stewart, Johannes Faber, Dave Glasser, David Schnitter, Peter King, Elisabeth Kaledjian, Tom Kirkpatrick, Perico Sambeat, David Pastor, Juliet Kelly, Luciano Milanese, Flavio Boltro, Emanuele Cisi, Roberto Gatto, Fabrizio Bosso, Joe Cohn, Jesse Davis, Ares Tavolazzi. Le sue qualità pianistiche vengono apprezzate anche all’estero, in nazioni quali: Stati Uniti, Francia, Svizzera, Germania, Slovenia, Irlanda, solo per citarne alcune.



Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free



Line up



MICHELA LOMBARDI voce

DANIELE GORGONE pianoforte

FRANCESCO PUGLISI contrabbasso

GIOVANNI PAOLO LIGUORI batteria