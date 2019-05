Michel Cleis al Room 26

Sabato 11 Maggio al Room 26 tornano i djset d'autore con l'arrivo in console del grande Michel Cleis. L'autore della hit mondiale La Mezcla (che risuona in tutte le notti dei club più importanti del globo), è lo special guest di questo weekend di inizio maggio e come al solito sarà accolto dal direttore artistico Gianluca Neon, che in apertura di serata propone dalla console, le vibrazioni dei resident Luis Bertman e Paolo Pompei.

La Mezcla by Michel Cleis (5 mln di visualizzazioni su Youtube): https://www.youtube.com/watch?v=_Y7D8eUrjMc

Ma il weekend all'Eur come al solito inizierà dal venerdì con il party Forever Young, che nella notte di venerdì 10 maggio ritroverà le sonorità anni'90 dei padroni di casa Double Fab, Max Rezzonico e Marco Gioia, accompagnati dalle voci di Lory Voice e del seguitissimo Lele Sarallo.