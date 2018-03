Domenica 25 Marzo Michael Supnick presenta Swng trio al Cotton Club



La band nasce da un'idea di Michael Supnick, con l'intento di riproporre il repertorio dei piccoli gruppi di New Orleans che suonavano tra il 1910 e il 1927. Il repertorio si ispira allo stile delle piccole orchestre che si incontravano nelle strade di New Orleans, alle "street parade", che venivano utilizzate per feste pubbliche come il Mardì Gras, manifestazioni, matrimoni, e anche a scopo pubblicitario come per l'arrivo o la partenza di un battello, campagne elettorali, o l’apertura di un nuovo locale. Diretta da Michael Supnick – showman, cantante, e polistrumentista, – la band ha la prerogativa di intrattenere, coinvolgere e divertire il pubblico con musica e spettacolo.



Line up:



MICHAEL SUPNICK TROMBA - VOCE

SERGIO PICCAROZZI CHITARRA

MARCO LODDO CONTRABBASSO

______________________________________

COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

info e prenotazioni :

0685352527



www.cottonclubroma.it



INGRESSO : 5€

(Menu alla carta o consumazione obbligatoria)

_________________________________________