Michael Rosen 4tet - Gregory's Jazz Night al Salone Margherita

Martedì 8 gennaio 2019

la Gregory's Jazz Night presenta

MICHAEL ROSEN 4TET al Salone Margherita



Il sassofonista statunitense Michael Rosen porta sul palco del Salone Margherita un quartetto che vede alcuni dei maggiori talenti del jazz italiano. Domenico Sanna al pianoforte, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria compongono una sezione ritmica tra le più innovative e capaci di mantenere un raffinato interplay assicurando così la base solida su cui appoggiare scambi e improvvisazioni per uno spettacolo di assoluto livello.



Michael Rosen, nato nel 1963 ad Ithaca, nello stato di New York, frequenta la Berklee School of Music , dove vince una borsa di studio , e tra gli altri, segue i corsi di George Garzone , Bill Peirce e Gary Burton . Si diploma Magna Cum Laude dopo appena 5 semestri. Durante la sua sosta a Boston suona frequentemente nei locali della città con diversi musicisti, tra cui il pianista Danilo Perez. Dopo un tour Italiano con pianista Delmar Brown in 1987, si stabilisce in Italia. Durante la sua permanenza nella scena musicale europea, Michael si esibisce in diversi e noti jazz festival, incide praticamente per tutti i principali artisti italiani e svizzeri, da Enrico Rava e Franco D’Andrea , a Roberto Gatto e Franco Ambrosetti. Attivissimo nella scena jazz europea è stimato anche dai colleghi della musica classica, infatti spesso è chiamato per alcuni concerti dell’Orchestra della Scala. Il suo sound accattivante e la sua simpatia ne hanno fatto un artista richiestissimo anche da cantanti della scena pop, da Mina a Celentano. Ha all’attivo diversi CD a suo nome e tante partecipazioni. Il suo primo cd " Elusive Creatures " (Splasch), uscito nel 1996, composto eccetto uno standard, da suoi brani è stato premiato dalla critica, sia italiana che canadese. Da poco ha intrapreso una collaborazione con la cantante Sara Jane Morris con cui è spesso in tour.



Michael Rosen - Sax

Domenico Sanna - Pianoforte

Luca Bulgarelli - Contrabbasso

Valerio Vantaggio - Batteria





ore 19.30 buffet & dinner – ore 21.00 concerto

Platea Posto Unico 25,00€ (possibilità di buffet a 9€ bevande escluse)

Galleria con cena 55,00€ (galleria 30€+ cena 25€ – la cena è obbligatoria)

Palco con cena 65,00€ (palco 40€+ cena 25€ – la cena è obbligatoria)

Il Salone Margherita si trova in Via dei Due Macelli, 75 a Roma

06 6791439 – 06 6798269