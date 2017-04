Michael Kiwanuka in concerto all'Auditorium Parco della Musica

Arriva a Luglio suona bene il cantante britannico Michael Kiwanuka. Ha collaborato con artisti del calibro di Adele e Danger Mouse, è stato nominato due volte ai Mercury Price, è la voce del tema di apertura della serie Big Little Lies. Il suo album “Love & Hate” è entrato direttamente al primo posto della classifica in UK. Quando si parla di Michael Kiwanuka, è tutta questione di voce.

Una voce che ‘colpisce attraverso la corazza’ grazie ad emozionanti canzoni d’amore, appartenenza, bramosia e appartenenza. Una voce che per ironia della sorte, sarebbe stata confinata dietro una chitarra, in quanto prima di essere scoperto da Paul Butler dei The Bees, Michael era un session guitarist. “La mia priorità è creare melodie che ti catturino.

L’unica cosa che chiedo è “ti emoziona?” con queste parole Michael Kiwanuka riassume la sua filosofia live e musicale. “Love & Hate” il suo ultimo LP, ha permesso all’artista di arrivare al primo posto nella classifica album inglese, e con una media di 86 su 100 è uno degli album più apprezzati nel 2016 su Metacritic, ora lo porta sui palchi di tutto il mondo, in una stupenda e unica versione live.