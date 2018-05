Maki's: il bistrò del sushi brasiliano e dei cocktail esotici

Un angolo di brasile nel pieno del quartiere Trieste: in via Massaciuccoli arriva Maki's, il bistrò nel quale potrete assaporare il sushi fusion brasiliano e fantastici cocktail esotici.

Un locale che si presenta come il posto giusto per soddisfare ogni gusto: aperitivo italiano, aperisushi e cocktail esotici in pieno stile brasiliano. Ogni venerdì, spazio alla tradizione verdeoro, con la cucina brasiliana.

Maki's aprirà in via Massaciuccoli 87, a due passi dalla stazione metro di Annibaliano, il 29 maggio.