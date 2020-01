Mia cara Mimì al Nuovo Teatro Orione

Dopo il successo delle passate edizioni di “Mia cara Mimì”, torna – il 6 marzo 2020 presso il Teatro Orione – l’evento che rende omaggio a una delle più grandi artiste italiane, famosa non solo per la sua voce ma soprattutto per la sua innegabile e toccante sensibilità artistica.

Un evento unico, diretto artisticamente da Raffaele Pandolfi (i dialoghi sono affidati a Carlo Oldani mentre la direzione musicale al maestro Marco Bosco), capace di raccontare una vita normalmente straordinaria, vissuta appieno tra mille difficoltà.

Un’occasione ricca di valore artistico, ma anche di valore sociale: il concerto permetterà di promuovere le associazioni che si occupano di supportare e aiutare le donne che subiscono violenze di ogni tipo, affinché l’impegno sul territorio sia sempre più puntuale e efficace e il nome di Mimì diventi messaggio di speranza e fiducia per le donne.

Si celebreranno quindi quelle stesse donne di cui Mia Martini ha sempre cantato, eroine quotidiane, che giorno per giorno combattono le proprie battaglie personali, a volte in silenzio a volte a voce alta, ma sempre e comunque fedeli alla loro voglia di essere rispettate e viste come madri/figlie/compagne meritevoli di amore e di una vita fatta di scelte personali e sentite.

Non sarà, quindi, solo una donna ad essere protagonista della manifestazione, ma la Donna (con quella lettera volutamente maiuscola, capace di avvolgere tutte).

Se nelle passate edizioni erano la musica e le parole di Mimì le grandi protagoniste di questo appuntamento, nella sua versione rinnovata il ricordo si articolerà anche attraverso un’altra forma d’arte, con una mostra allestita nel foyer del Teatro Orione dal titolo “indiMentIcAbile”, nella quale tra foto, omaggi su tela e altri ricordi originali saranno raccontati altri piccoli pezzi della storia dell’artista e dell’universo femminile.

La volontà di estendere l’orizzonte della manifestazione non spegnerà però, neanche per un attimo, i riflettori sul focus naturale della serata: le splendide canzoni di Mia Martini [re]interpretate dai meravigliosi artisti del mondo della musica e del musical italiano, che ci regaleranno il loro talento, il loro modo di rivivere le parole che hanno fatto la storia e i loro ricordi legati a un nome che già di per sé racconta qualcosa di una grande donna: Mia.