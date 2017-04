Mi svelo ma in animo nuda al Teatro Belli

giovedi 20 aprile - venerdì 21- sabato 22 ore 21 domenica 23 pomeridiana ore 17,30 Teatro Belli piazza Sant' Apollonia Roma Trastevere Francesca Bianco, Anna Casalino,Diana Detoni ospiti d'onore Sandra Collodel, Magda Mercatali in Mi svelo ma in animo nuda le storie del corpo che ogni donna può raccontare di Antonio Bruni musiche e regia di Francesco Verdinelli icona di Antonella Cappuccio biglietto 3 euro al botteghino Per la rassegna Autori in Compagnia, il Teatro Belli mette in scena Mi svelo ma in animo nuda, le storie del corpo che ogni donna può raccontare. Sono storie vere di vita sessuale di donne normali, raccolte con lunghe interviste personali da Antonio Bruni nell'arco di dieci anni e trascritte in versi per renderle più delicate. I racconti sono immediati nella loro intimità, senza omissioni. Solo le donne sanno essere sincere con se stesse. Interpreti Francesca Bianco, Anna Casalino,Diana Detoni ospiti d'onore Sandra Collodel, Magda Mercatali. Regia e musiche di Francesco Verdinelli. Mi svelo ma in animo nuda è stato interpretato in teatro finora da 44 attrici, tra i nomi più illustri dello spettacolo italiano, in dieci letture concerto dal 2002 a oggi. www.antoniobruni.it