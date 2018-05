Mi sa che fuori è Primavera al Teatro India

Dall’8 al 13 maggio al Teatro India in scena Mi sa che fuori è Primavera dal testo di Concita De Gregorio, regia di Giorgio Barberio Corsetti, tragica vicenda di una madre dei nostri giorni privata delle due piccole figlie dal marito che si suicida senza lasciare traccia delle bambine.

Mi sa che fuori è primavera è il racconto di una eroina contemporanea, Irina, alla quale vengono sottratte dal marito le due figlie gemelle di sei anni. L’uomo si uccide e le bambine non saranno mai più ritrovate. Una vicenda tragica, realmente accaduta, che la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio esprime con parole dense e delicate, trasposte in scena dalla regia di Giorgio Barberio Corsetti. Rompendo la separazione tra attore e spettatore, i pensieri dell’Irina del libro si animano, prendendo corpo, a partire dal giorno del suo compleanno, allo stesso modo delle Tre Sorelle di Cechov, mentre gli spettatori vengono accolti come fossero gli invitati della festa.

Un compleanno particolare che la donna ha deciso di festeggiare chiamando tutti i suoi conoscenti, con l’intento di rimettere insieme i pezzi della sua esistenza. Gloria Saitta interpreta la donna, forte e coraggiosa, pronta a ricominciare con l’aiuto di alcuni amici che l’accompagnano in questo viaggio e che tessono con lei le maglie della sua storia, dando concretamente corpo e voce ai suoi protagonisti. Infatti, l’attrice “in scena” cercherà tra il pubblico i personaggi principali della vicenda. Come nelle ricostruzioni dei fatti durante un’indagine; come nel sistema di proiezioni delle costellazioni familiari; come nei riti sacri o nel più semplice dei giochi di ruolo.

L’attrice guida il pubblico nel racconto della storia accompagnandolo a sedersi in spazi destinati a diverse funzioni a seconda del personaggio che rappresentano. Così, attraverso riprese in diretta e proiezioni, il pubblico diventa personaggio della storia, mentre uno schermo trasparente e leggero farà apparire i fantasmi, gli incubi e i sogni. Le immagini raccolte, (busti, mani, volti...), popolano un’unica composizione di immagini sul palcoscenico, armonizzate con segni, scritte, parole, a tracciare il mondo interiore della protagonista, a rappresentarne l’anima, il vissuto. Ogni avatar prescelto sarà portatore di un frammento di vita specifico della protagonista.