Mi piace pensare, lo spettacolo al Teatro Aurelio

Produzione Comic Art

Presenta:

Mi piace pensare…

Con Angelo Perotta – Melania Pellino – Claudia Coraggio



REGIA ANGELO PEROTTA



Direttore di scena Nadia Scafaro

Assistente di regia Carmen Erbaggio

Il 16 e 17 novembre approda al Teatro Aurelio, l’emozionante ed ironico spettacolo MI PIACE PENSARE con Angelo Perrotta, Melania Pellino e Claudia Coraggio per la regia di Angelo Perrotta.

Mi piace pensare… è una critica alla società moderna, che mette in primo piano il potere; è un’esaltazione dei diritti dell’uomo che contrastano quelle forze che ogni giorno si oppongono alle libertà e in questo contesto il potere della televisione e delle organizzazioni criminali, quali mafia e camorra, ne sono solo alcuni lampanti esempi. Lo scopo di questo testo teatrale è proprio quello di far aprire la mente allo spettatore, per meglio far comprendere l’odierna società.

Tre attori metteranno in scena un testo nuovo, emozionante, ironico e allo stesso tempo drammatico, una denuncia sociale leggera che riesce a fare arrivare allo spettatore tutto il disagio dell’odierna società. Potrebbe essere una revisione per suoni e immagini della direzione verso cui l'Italia sta andando, ma anche un grido di speranza per un mondo migliore, una prospettiva che viene vista come un sogno. Il filo conduttore dello spettacolo è "la pazzia", ma forse anche il disegno concreto della realtà che vivono gli attori con le loro espressioni. La follia c'è ma c'è anche il potere vero o presunto, c'è la politica, c'è la televisione, c'è la stampa, c'è il sesso, c'è il cinema, c'è il buono e c'è il cattivo, c'è la fede, c'è la musica. C'è il mondo e quindi c'è il Teatro con i suoi attori.



Teatro Aurelio

Largo San Pio V, 4 – Roma, RM 00165

