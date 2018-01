Mi odio! - Mostra personale di Debora Malis

Il 7 gennaio 2018 inaugura la stagione espositiva di Inferno Store.

Mi odio!, la mostra personale di Debora Malis, dà il via al percorso espositivo del nuovo corso di uno spazio storico romano dedicato alla musica e alla cultura alternativa.



Mi odio! è il nuovo iter personale dell’artista romana Debora Malis a cura di Rossana Calbi, un progetto espositivo che prende il via dalla precedente mostra nel cuore di via Margutta e diventa il fulcro di una nuova esposizione che si tinge di pulp per dare il battesimo a Inferno Store.



Le terrecotte policrome di Debora sono i cattivi pensieri (titolo di una delle sette opere in mostra) di una brava ragazza plasmati dalle mani dell’artista che attraverso la delicatezza giunge alle provocazioni sull’animo femminile. Le paure che ci hanno accompagnato fin da bambine subiscono l’ennesima trasformazione e si adeguano a una nuova femminilità confusa, forte, delirante e piena di contraddizioni. Un’identità che cerca delle nuove forme e trova nel suo corrispettivo maschile la giusta provocazione per inquadrare se stessa.



Mi odio! è la ricerca di un riscontro pacifico nelle proprie contraddizioni, è la ritualizzazione dei miti in una nuova allegoria che nasce e si sviluppa nell’inferno delle incongruenze, la soluzione dell’artista è quella di fare. Debora trasforma i pensieri confusi, i dubbi e le paure in azione: agisce fisicamente su questi e nel calore di un inferno emozionale li trasforma in azioni finite e concluse, in opere d’arte.



Contemporaneamente agli studi umanistici, Debora Malis si appassiona alle arti plastiche frequentando le botteghe degli artigiani ceramisti e la Scuola delle arti Ornamentali di Roma. Inizia a esporre nel 2010, e le sue opere sono protagoniste sia in spazi legati all’underground come il MAAM, il Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz e il B(A)M, la biblioteca abusiva metropolitana del quartiere Centocelle di Roma che in luoghi più canonici come le gallerie, recentissima è la sua mostra Fioridirovo presso la galleria Vittoria di Roma. Mi odio! è la prima mostra personale con la curatela di Rossana Calbi: un nuovo inizio in un nuovo spazio espositivo nel panorama romano, Inferno Store.