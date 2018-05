Mi fingo distratta: Diana Tejera al Riverside

Diana Tejera, sarà in concerto sabato 12 Maggio al Riverside per presentare il nuovo disco “Mi fingo distratta”, uscito il 13 Aprile 2018.

Un lavoro che arriva dopo sei dischi - di cui uno scritto con la poetessa Patrizia Cavalli, vincitrice del premio Feltrinelli 2017 - una partecipazione al Festival di Sanremo nel 2002 – categoria “Giovani” con i Plastico - e importanti collaborazioni come autrice con artisti come Tiziano Ferro, Chiara Civello e Ana Carolina.

Si tratta di un trattato semi-serio sull’amore e i suoi accidenti: come in una piccola enciclopedia sentimentale, Diana Tejera analizza, gioca, rimpiange, rilancia e prende in giro l’amore. “Mi fingo distratta” è lo stato mentale di chi suppone un amore naturale e duraturo senza finzione alcuna, consapevole che per preservarlo dall’usura del tempo necessiti di un’attenta distrazione.

Un disco introspettivo ma in costante dialogo con ciò che è esterno al proprio sé: il mondo interiore con le sue complessità da una parte, dall’altra l’osservazione leggera ma mai distaccata dell’esistenza, dei suoi imprevisti, delle relazioni che giorno per giorno vanno costruite e alimentate. Ingresso 7 Euro.