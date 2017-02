Mi chiamo Rachel Corrie al Teatro Sala Uno di Roma

Lo spettacolo "Mi Chiamo Rachel Corrie" è il titolo di un testo teatrale curato da Alan Rickman tratto dai diari di Rachel Corrie. Rachel è una ragazza americana, di Olympia, Washington, che nel 2003 decise di unirsi all'ISM: International Solidarity Movement, movimento palestinese impegnato a resistere all'occupazione israeliana usando i metodi e i principi dell'azione-diretta non violenta. Poco tempo dopo il suo arrivo a Gaza, Rachel venne brutalmente uccisa da un bulldozer israeliano mentre cercava di difendere la casa di un medico palestinese usando il suo corpo come uno scudo umano. La sua vita venne stroncata a soli 23 anni. Chi sono Sono Maria Laura e faccio l'attrice, mi sono diplomata all'Accademia D'Arte Drammatica Silvio D'Amico nel 2006 e da allora giro l'Italia in tournèe con due compagnie: Siciliateatro di Sebastiano Lo Monaco, e Teatro La Pergola di Gabriele Lavia. Questo è il mio primo progetto indipendente, il primo in cui sarò in scena da sola, il primo che nasce da una mia idea e da un mio desiderio. Rachel ed io Rachel ed io vogliamo idealmente incontrarci sul palcoscenico per raccontare la sua storia: perché il conflitto israelo-palestinese è ancora di grande attualità, perché quel muro che lei aveva iniziato a veder costruire oggi si staglia alto e deciso per 730 km a rappresentare sempre piu' l'impossibilità del dialogo tra due popolazioni, perché ancora c'è bisogno di persone come lei, che abbiano il coraggio di toccare con mano la realtà, accompagnati dalla paura e dalla solitudine, ma presenti dove ce n'è bisogno, ognuno col suo modo. http://www.salaunoteatro.com/spettacoli/mi-chiamo-rachel-corrie/ http://www.marialauracaselli.com/ora-in-scena/