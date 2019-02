Mi Chiamano Mimì di scena presso la sala Baldini: un viaggio nell'Opera lirica

Un viaggio nell'affascinante mondo dell'opera lirica attraverso le principali arie, le ouvertures più avvincenti e i duetti più conosciuti. Questa l'essenza dello spettacolo Mi Chiamano Mimì che andrà in scena presso la sala Baldini in piazza Campitelli sabato 23 febbraio 2019. In questa occasione saliranno sul palcoscenico due grandi interpreti quali la soprano Valentina Iannone, vincitrice nel 2017 del Settimo Concorso Lirico Internazionale Benvenuto Franci di Pienza (Siena), e il baritono Alessio Quaresima Escobar, artista che vanta già tantissime collaborazioni a livello nazionale ed internazionale. Ad accompagnarli in questo spettacolo che ripercorre in chiave intimista alcune delle principali tappe dell'opera ci sarà il Maestro Concertatore Nicola della Santina, anch'esso musicista che vanta una lunga esperienza nel mondo della classica.



Tra i principali autori di riferimento in questa immersione nell'opera lirica non poteva mancare il grande Giuseppe Verdi di cui verranno riproposte le principali arie tra cui Ritorna Vincitor (Aida), Cortigiani, vil razza dannata (Rigoletto) e E’ Strano…Sempre libera (Traviata) Duetto Atto Secondo (Rigoletto). Spazio anche alla Cavalleria Rusticana di cui il Maestro Nicola della Santina eseguirà al pianoforte il famoso Intermezzo Sinfonico. Ma il viaggio non termina qui ed in un contesto del genere non poteva mancare il grande Puccini Giacomo Puccini con le celebri Te Deum (Tosca), Vissi D'Arte (Toca) e Sì, mi chiamano Mimì (Boheme). Il cerchio si chiude con Ruggero Leoncavallo di cui vengono riproposti il Prologo e la celebre aria Stridono Lassù tratte dall'opera breve Pagliacci, e con la rappresentazione di Nemico della Patria tratto dall'opera di Umberto Giordano Andrea Chénier.



Mi chiamano Mimì, dunque, è uno spettacolo che raccoglie alcune delle più celebri composizioni tratte dalle opere, scritte a cavallo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Un viaggio coinvolgente, in un mondo sublime che ha lasciato una traccia indelebile nella storia della musica.



Per prenotazioni e prevendita:

info@htclassical.com

+39 335 311328

Inizio spettacolo 20:30

Sala Baldini

Piazza Campitelli 9, 00186 Roma



Programma Concerto Lirico:

Verdi, Puccini, Leoncavallo,Giordano

SOPRANO: VALENTINA IANNONE

BARITONO: ALESSIO QUARESIMA ESCOBAR

MAESTRO CONCERTATORE: M° NICOLA DELLA SANTINA

Ingresso per il Concerto senza Buffet Euro 15,00

Ingresso per il Concerto + Buffet "solo" su prenotazione: Euro 45,00