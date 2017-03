Mezzogiorno di Birra: street food e craft beer

Domenica 12 marzo 2017 super evento al Parco Laghi Dei Reali in collaborazione con il Black Sheep Tivoli e il Birrificio Birra Turan: c'è Mezzogiorno di Birra.

Per la conclusione della Settimana della Birra Artigianale avremo con noi il Mastro Birraio Orazio Laudi che vi porterà 4 tipologie di birra per accontentare tutti i palati e per introdurvi nel fantastico mondo del luppolo.

Non mancherà street food selezionato. Dj Set Lock N Stock e Dj Secco suoneranno per tutta la durata dell’evento..

L’evento inizierà alle ore 12.00 e continuerà per tutta la giornata