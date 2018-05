Mexican Institute of Sound dal vivo a Na Biretta

Il Mexican Institute of Sound, detto anche Instituto Mexicano del Sonido è un progetto del musicista messicano Camilo Lara, in cui alcune canzoni classiche degli Anni '70 e '80 sono mescolate con musica elettronica. Camilo Lara ha all'attivo già ben sette album e un EP nella sua carriera come Mexican Institute of Sound iniziata nel 2006, mentre stava semplicemente creando una compilation per le vacanze dei suoi amici, che lo hanno convinto a entrare in studio per produrre le sue canzoni. Grazie al successo critico e commerciale dei suoi album "Pinata" e "Soy Sauce", Mexican Institute of Sound (MIS) ora gira il mondo esibendosi nei più prestigiosi festival tra cui Coachella e Lollapalooza. Il nuovo album è "Disco Popular" da cui è estratto il singolo "Pa La Calle" cantato da Lorna, già nota in tutto il mondo per la hit "Papi Chulo" del 2003 con cui ha conquistato le radio e i club di tutto il mondo. L'album, che presenterà a Na Biretta Social Club in un movimentato DJ set, è stato mixato da Mario Caldato Jr (Beastie Boys) e registrato tra Kingston (Giamaica), Mexico City, Tucson, Az e Los Angelse e vanta le collaborazioni di Sly & Robbie, Toots and the Maytals, Adàn Jodorowsky, La Yegros e Calexico. Le sonorità mescolate da Lara spaziano dall'Hip-Hop al folk messicano, dalla cumbia alla pischedelia elttronica in un caleidoscopio di ritmi, suoni e colori latini.

"Disco Popular" è il primo album di Mexican Institute of Sound dopo quattro anni di silenzio, capitolo che è destinato a diventare una delle pietre miliari della carriera di Lara, nominato da El Pais come uno tra i "15 personaggi più influenti dell'America Latina". Inoltre i suoi brani sono apparsi in produzioni televisive come 'Eastbound & Down', 'Big Love', 'Ugly Betty', 'Californication' e tanti altri. È inoltre noto per aver dato il suo contributo a film come 'Y Tu Mama Tambien' e 'Coco' (Disney/Pixar).

Il suo singolo 'Como Te Voy a Olvidar' è rimasto per 79 settimane al primo posto in classifica ufficiale in Messico. Tra i suoi progetti, anche Mexrrissey, con cui ha ripreso alcune delle canzoni più importanti di Morrissey e degli Smiths, traducendole in spagnolo.

In apertura DJ set a cura di Altos3s Sound System.



Sabato 26 maggio

Ore 22.30

Na Biretta Social Club

Via degli Etruschi, 5 - Roma

Ingresso gratuito

Infoline 0645508233