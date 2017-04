Mettiti dalla parte dei bambini a Ladispoli

Serata a sostegno dei bimbi in attesa di famiglia A Ladispoli, giovedi 13 aprile 2017, presso la Pizzeria MIAMI, l'ass. Dalla Parte dei Bambini Onlus organizza una serata di "canti improvvisati" per raccogliere aiuti volontari. Una serata Karaoke, quindi, a sostegno dei progetti sull'Affido e l'Adozione Speciale di minori la cui famiglia di origine non riesce a prendersene cura. "E' diritto di ogni minore crescere in una famiglia e il nostro territorio è tornato ad essere attivo nel rispondere a questo bisogno anche grazie all'aiuto del Comune di Ladispoli che si è mostrato sensibile alle nostre iniziative - spiega Alessia Onorati referente Lazio DPDB e ideatrice dell'iniziativa locale- Noi crediamo fortemente in una cultura della Solidarietà e cosi se mancano i finanziamenti pubblici ci impegniamo personalmente, mettendoci sempre Dalla Parte dei Bambini, trovando il modo per raccogliere i fondi divertendoci". Così, tra una canzone e l'altra, facendo rete tra future famiglie affidatarie, adottive e accoglienti DPDB invita tutti a partecipare alla serata di giovedì 13 per poter continuare il lavoro in tandem con i Servizi sociali e i Tribunali di tutto il territorio nazionale. Roma, 25 marzo 2017 Ufficio Stampa Dott.ssa Karin Falconi Dalla Parte dei Bambini Onlus www.affidiamoci.com Cell. 339/8322065 Dalla Parte Dei Bambini Onlus dal 2014 è regolarmente iscritta nel Registro delle Associazioni di Volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia. Nasce nel gennaio 2010 dalla decisione da parte di un gruppo di professionisti del sociale di operare in maniera più incisiva per la tutela dei bambini in campo nazionale e internazionale. Gli ambiti di intervento, a livello nazionale, sono relativi ad attività e servizi alla persona con particolare riferimento alla Cultura dell'Accoglienza e della Solidarietà attraverso interventi come Affido familiare e Adozioni speciali accessibili a tutti: single (con o senza figli), coppie coniugate o meno, famiglie.