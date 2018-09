Metti… Un weekend a Palazzo Chigi

Riprendono “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” con la ripresa di “Metti… un weekend al Palazzo Chigi di Ariccia” lo spettacolo itinerante nelle splendide sale della dimora ariccina che tanto successo ha riscosso lo scorso anno. Sabato 22 e Domenica 23 settembre, alle ore 17:30, per inaugurare la stagione autunnale dei concerti verrà riproposto lo spettacolo multidisciplinare che Giacomo Fasola, Giovanna Manci e Giacomo Zito hanno imbastito attorno al tema del cinema e della musica, del palazzo come location di set cinematografici, della memoria di una straordinaria stagione del cinema italiano, dei suoi attori, dei suoi registi, dei suoi compositori di colonne sonore.

Come lo scorso anno tre saranno i percorsi in simultanea che tre diversi gruppi di spettatori (denominati Fellini, Visconti e Zeffirelli) compiranno attraverso le sale del palazzo incontrando l’esecuzione dal vivo di indimenticabili temi musicali e la recitazione di celebri “scene” tratte da grandi film per ricongiungersi alla fine nella Sala Maestra dove lo spettacolo si concluderà con performances di tutti i protagonisti che saranno i musicisti dell’ensemble I Cameristi di Roma e gli attori della Compagnia Arteidea coordinati e diretti da Giacomo Zito.

Per assistere agli spettacoli è necessaria la prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

“I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” sono realizzati dalla COOP ART di Roma con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ariccia, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e della Regione Lazio.