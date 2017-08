Mettetevi in fila al Roma Fringe Festival. Nel one woman show una donna sola sul palco si rivolge al pubblico con un linguaggio a tratti esplicito, a tratti poetico, esponendosi in prima persona sul delicato tema delle relazioni umane, cercando di abbattere il muro invisibile dell’ipocrisia e della banalità.

Mettetevi in fila al Roma Fringe Festival

Lo spettacolo è un viaggio sempre in bilico tra comicità ed eleganza, tra divertimento e riflessione, all’interno dell’universo complesso ed articolato dei rapporti tra uomo e donna. L’autrice smonta con arguzia ed ironia, uno ad uno, i tabù che circondano da secoli la vita delle donne trattando, in modo comico e allo stesso tempo raffinato, temi cari al mondo femminile; mette in scena la rappresentazione del mondo dell’eros dal punto di vista delle donne

Mettetevi in fila sarà in scena al Roma Fringe Festival dal 30 agosto al 1 settembre. Palco A: 22.30 mercoledì 30 agosto, 19.30 giovedì 31 agosto, 22.30 venerdì 1 settembre