"Conversazioni nella Loggia - L'Arte ci racconta" - ArtCity 2019

CONTAMINAZIONI ARTISTICHE: LE «METAMORFOSI» DI OVIDIO TRA ARTI FIGURATIVE E TEATRO



Interviene

VALTER CURZI

Con la performance teatrale di

SISTA BRAMINI e CAMILLA DELL'AGNOLA

della compagnia «TeatroNatura O THIASOS»



Per secoli le arti figurative hanno dialogato con lo spettacolo del vivo e in particolare con il teatro. Alle suggestioni visive si accompagnava il necessario confronto con la parola scritta e recitata, alla ricerca di un primato tra la lingua e lʼimmagine. Ricorrendo al testo delle Metamorfosi di Ovidio (2-8 d.C.), fonte inesauribile di ispirazione per pittori di ogni epoca, Valter Curzi, professore di storia dellʼarte moderna della «Sapienza», ripercorre la fortuna di soggetti tratti dalla mitologia greca. Gli stessi soggetti che ritroveremo nella performance teatrale di Sista Bramini e Camilla dellʼAgnola, della compagnia «O Thiasos», da anni impegnata nella riproposta di testi classici in un rapporto peculiare con spazi scenici nella natura.



TeatroNatura O THIASOS

Il TeatroNatura è un teatro ‘inventato’ da alcune donne in cerca di uno spazio di libertà culturale e artistica in cui risvegliare una percezione nuova, una strada verso una collaborazione saggia e amorevole tra gli esseri umani nel rispetto degli altri viventi.



Il TeatroNatura sviluppa un teatro sensibile in ascolto dello spazio naturale circostante. La scenografia, priva di elementi aggiuntivi a quelli presenti, si sviluppa intrecciandosi a una drammaturgia, a una recitazione coordinate da una regia che parte dalla morfologia e la qualità energetica del luogo. Sono le caratteristiche concrete e poetiche dello spazio vivo a determinare la scelta registica dei temi teatrali, le soste del pubblico, i movimenti degli attori, la qualità vibratoria della loro voce nel dipanarsi degli spettacoli in percorsi itineranti. Senza amplificazione o illuminazione artificiale, la luce naturale e il suo trascolorare nei passaggi del giorno e della notte sono studiati per illuminare le scene e i dettagli viventi in modo poeticamente rilevante. Lo stesso accade con le caratteristiche acustiche del luogo. Aprire canali percettivi e una creatività in ascolto dell’imprevedibile, accende la presenza, il senso del mistero e la meraviglia in chi agisce teatralmente, in chi assiste all’azione performativa e in chi partecipa ai percorsi formativi residenziali del TeatroNatura.



ArtCity 2019 | 27 GIUGNO • 16 SETTEMBRE | ARTE, MUSICA E SPETTACOLI A ROMA E NEL LAZIO

ArtCity è una manifestazione culturale realizzata dal Polo Museale del Lazio, l’Istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che gestisce quarantasei musei e luoghi della cultura di Roma e del Lazio.



ArtCity, giunta alla terza edizione, è un progetto organico di iniziative culturali. Nato nei musei e per i musei, unisce sotto un ombrello comune oltre centocinquanta iniziative di arte, architettura, letteratura, musica, teatro, danza e audiovisivo. Nasce con l’idea di creare occasioni di visita attraverso attività pensate su misura, capaci di sfruttare l’attitudine a vivere nuove esperienze che le persone in genere rivelano soprattutto d’estate: questo, naturalmente, tenendo fermi la tutela e il decoro dei luoghi, il rigore scientifico e la qualità artistica.

