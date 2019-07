Metamorfosi, la mostra al Porto turistico di Roma

Con la mostra “Metamorfosi si apre ufficialmente l’estate al Porto di Roma in cui cinque artisti tra cui una scultrice propongono circa 25 lavori dell’ultima produzione.

“Metamorfosi” - trasformazione favolosa nella letteratura e nella mitologia e in particolare trasformazione di un essere o di un oggetto in un altro di natura diversa, come elemento tipico di racconti mitologici o di fantasia, spesso soggetto di opere letterarie, specialmente del mondo classico, nelle quali il termine è usato anche come titolo soprattutto al plurale, una forma che muta nella natura, nel caso del bruco in quella meravigliosa opera che è la farfalla e così come nel pensiero di un artista che poi si trasforma in opera d’arte, la mutazione del pensiero che si trasforma in concetto per poi arrivare alla fase finale che è il quadro o la scultura, mutazione del pensiero o dell’idea che l’artista riesce a trasmettere con l’abilità pittorica, con la tavolozza e coi pennelli, con la creta o con la cera, con il marmo o la pietra per arrivare alla definitiva metamorfosi dell’opera. Così Bianca Beghin, Elisabetta Maistrello, Elena Modelli, Sara Stavla e Andrea Zuppa ci trasportano nel mondo meraviglioso dell’arte con opere inedite in cui i pensieri hanno avuto la giusta "Metamorfosi".