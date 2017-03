Mercuzio: Reading, performance, analisi, conversazione

Venerdì 31 marzo, ore 19 MY Shakespeare Lo zio Willy e Studio di psicologia Santa Costanza presentano: MERCUZIO. Una serata in compagnia dell'affascinante personaggio di Mercuzio dal "Romeo e Giulietta". Fantasista, artista, immaginazione pura che sfocia nel delirio, teatrante: questi alcuni degli appellativi che sono stati dati a Mercuzio in anni e anni di critica e di messa in scena. Ma scopriremo anche un essere fragile e purissimo, un uomo a dialogo con la sua coscienza più sommersa, simbolo di tutti coloro che vengono sacrificati dai "Signori della Guerra" per l'Ingiustizia più spietata e corrotta. "MY Shakespeare, lo zio Willy" è il nuovo portale shakespiriano sul Bardo, creato da Enrico Petronio. Cominciamo dal racconto, dalla trama: Mercuzio è l'amico più caro di Romeo; altro di lui non sappiamo. La sera che i ragazzi si imboscano (mascherati) alla festa dei Capuleti, dove Romeo conoscerà Giulietta, Romeo si sente pesante perché ha fatto un sogno premonitore. L'allegro ed esuberante Mercuzio - pieno di fantasiosa immaginazione - comincia a raccontare di una certa Regina Mab, "levatrice delle fate", che di notte viene a portare i sogni nei cervelli degli uomini. Insomma, Mercuzio prende in giro Romeo, come si fa fra ragazzi. Poi accade qualcosa. Mab, da fata diventa strega; e Mercuzio viene sopraffatto, viene travolto dal proprio racconto. Quello che era un innocente ed innocuo scherzo si trasforma in un pericoloso e doloroso delirio. Ma perché? Pagine e pagine più tardi, proprio l'immaginifico Mercuzio, il "narratore di sogni", o meglio "colui che li decifra", verrà ammazzato dal Signore della Guerra (Tebaldo) e innescherà la tragedia. Morendo sulla pubblica piazza di Verona (ma nessuno si accorge della sua morte perché egli la camuffa in una commovente finzione teatrale), Mercuzio lancia una maledizione disperata contro le Famiglie, ossia: contro chiunque nutra e coltivi odi insensati, ingiustificati ed impietosi contro la natura più vera ed intima di ciascuno di noi. Quello che mi piace fare di più, in questo momento della mia vita, è "raccontare" Shakespeare. Recitarlo, inscenarlo, analizzarlo, ma sempre attraverso il "racconto"; andando a prendere tutto quello che so e tutto quello che devo e posso ancora scoprire; aiutandomi con la musica, con la pittura, con la scultura, con la cucina, con qualsiasi cosa io "senta" abbia a che fare con questo mondo fantastico popolato di creature fantastiche. Il mio scopo è arrivare a tutti. Il mio scopo è "raccontare". Abbattere (se ci riesco) quelle stupide barriere di timore reverenziale, di fraintendimenti, di paura della Bellezza che allontanano l'uomo qualunque da Shakespeare o da qualunque altro grande artista. Non c'è e non ci deve essere niente di difficile nell'arte, altrimenti fallisce. L'arte si fa per l'Essere Umano, e l'Essere Umano è un meccanismo molto semplice: ama, odia, pensa, sente in profondità ed esiste. Punto. La scena: l'aria di Verona. È notte per le vie di Verona. Un gruppo di giovani fa baldoria. Hanno le torce in mano, e una maschera sul volto. Vanno ad una festa. Anzi, si imbucano ad una festa. Si imbucano ad una festa della famiglia nemica. Entrano dove non dovrebbero entrare. Per festeggiare. Per condividere. In segno di un'allegra ed innocente pace. Così, tanto per fare. Non hanno alcuna cattiva intenzione. L'aria non ha alcuna cattiva intenzione. Anche l'aria entra dappertutto, anche dove non si vorrebbe che entrasse. Perché l'aria può tutto. Unisce ogni cosa. Ed è questo l'ambiente dove nasce e prende corpo la figura, il personaggio più enigmatico e indecifrabile del "Romeo e Giulietta"; io direi, il più incompreso, anche dai registi e dagli attori che lo hanno rappresentato, ad eccezione del sensibilissimo e serio Maestro Zeffirelli. È in questa aria che entra dappertutto e che vuole spargere pace che prende vita... Mercuzio.