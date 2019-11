L’11 Novembre, Stargate Planetarium, primo planetario itinerante con tecnologia 4K in Italia, presenta “Mercurio show: transito di Mercurio sul Sole a Valmontone” a Palazzo Doria Pamphilj.



L'evento, realizzato grazie al Comune di Valmontone, sarà dedicato all’osservazione diurna del raro evento astronomico del transito del pianeta Mercurio davanti al Sole e prevederà una mattinata dedicata alle scuole e il pomeriggio al pubblico vario. L’evento è diviso in fasce orarie che prevedono tre eventi in sequenza:



spettacolo al planetario "Un viaggio tra le stelle"

visita guidata nelle sale del palazzo (a cura dell’associazione Cornelia)

osservazione ai telescopi del Sole e del transito di Mercurio



Costi:

- Biglietto scuole: 9€

- Biglietto ridotto (ragazzi fino a 18 anni, studenti, over 65, docenti e

giornalisti): 9€

- Biglietto intero: 11€





E' gradita la prenotazione ai seguenti recapiti:

Tel. 351.8041418 (anche Whatsapp)

scuola@stargateplanetarium.it (prenotazione scuole)

info@stargateplanetarium.it (prenotazione evento pomeridiano)

