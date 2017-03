Qui ogni tipo di arte o di pensiero è il benvenuto. Sarete accolti in un ambiente in fermento, un'officina di idee dove dialogare e interagire, tra stimoli visivi, uditivi e mentali. Mostre d'arte visiva, serate letterarie, approcci estrosi al mondo culinario, sperimentazione nei cocktails, creazione di un'atmosfera altra. Non definita, perché mutevole come l'esito di un processo alchemico. D'altronde, per ottenere la mistura perfetta occorre sperimentare audacemente con ingredienti talora molto diversi tra loro, la cui contaminazione può dare esiti imprevedibili. Proprio da qui, in questo ambiente unico e suggestivo Fruit Box Market e Alembic si fondono per dare vita al Mercato Lungaretta, un mercato con espositori ricercati che vi faranno riscoprire il vintage e l'artigianato di qualità. Vi aspettiamo! ► Vintage ► Handemade ► Design ► Italian food