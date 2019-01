Mercato in Festa per il compleanno di Eataly: prodotti a 1 euro e sconti fino al 50%

Mercato in Festa per il 12esimo compleanno di Eataly . A Roma torna la grande festa che celebra le eccellenze e i prodotti del Mercato di Eataly: tra gli eventi in programma da giovedì 24 gennaio a domenica 27 un ciclo di degustazioni guidate dai produttori, lo show dei banchi freschi, gli appuntamenti a cura della Piazza dei produttori di Eataly Roma, una full immersion nel mondo della birra artigianale e infine il Pasta Madre Day con l'associazione culturale BreadHeArt. Taglio della torta il 25 gennaio.

Mentre, sempre nell'ambito della festa, fino al 3 febbraio: promozioni su una serie di prodotti selezionati a 1 euro e altre offerte fino al 50%.

Ecco il programma di Mercato in Festa di Eataly

BIRROTECA

24-25 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 18:30

Cotta pubblica, produzione della birra di Eataly



25 gennaio alle ore 19:00

Gara di Spillatura: spillare correttamente una birra secondo il metodo bela, tedesco o inglese.

(Per ricevere il diploma di mastro birraio)



26 gennaio alle ore 19:00

Degustazione alla cieca : indovinare lo stile di una birra senza vederla prima, in palio una bottiglia di birra omaggio



26 – 27 gennaio alle ore 15:30 e alle 18,30

Tour nel birrificio per scoprire come nasce la birra di eataly e conoscerne i processi con il Mastro birraio di Eataly Roma

PESCHERIA

25 gennaio ore 17.30

Asta del pesce con Cooperativa di Fiumicino

PANETTERIA

24 gennaio ore 18.00

Come si fa l'impasto del pane di Eataly



25 gennaio ore 17.00

"Pasta madre day" in collaborazione con Breadheart per imparare a fare il pane e conoscere la pasta madre: rinfresco, conservazione e utilizzo.

SALUMI E FORMAGGI

25-26-27 gennaio

Una 3 giorni con protagonista lo Jamon Iberico alla presenza del Cortador dell’azienda Covap



25 gennaio alle ore 12:00

Apertura delle forme di Pecorino Riserva del Fondatore de Il Fiorino



26 e 27 gennaio alle ore 12:00 e alle ore 18:00

