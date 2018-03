Mercato dei Vini: incontri, assaggi e acquisti

Sarà il Teatro 10 di Cinecittà il palcoscenico della seconda edizione del Mercato FIVI a Roma. Sabato 19 e domenica 20 maggio 2018 circa 200 vignaioli aderenti a FIVI, la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, accoglieranno gli appassionati e i curiosi per raccontare loro il mestiere di Vignaiolo, dalla vigna alla bottiglia.

Organizzato in collaborazione con Daniele De Ventura di Simposio - Trionfo del Gusto, l'evento non sarà solo l'occasione per assaggiare ma soprattutto per acquistare i vini dei vignaioli. Un grande mercato dove trovare in una sola occasione vini da tutte le regioni d'Italia. Come a Piacenza anche qui saranno a disposizione dei visitatori trolley e cestini per rendere più agevoli gli acquisti.

“Abbiamo scelto di fare questa seconda edizione del Mercato FIVI di Roma a Cinecittà - dichiara Luigi De Sanctis, vignaiolo in Frascati e consigliere della Federazione - perchè rappresenta quanto più di territoriale ci possa essere nella capitale. Cinecittà è per Roma quel che la vigna è per i vignaioli FIVI: come noi tuteliamo il territorio in cui viviamo con il lavoro nei campi e nel rispetto dei suoi frutti così Cinecittà attraverso i suoi film ha saputo portare nel mondo la vera essenza della città di Roma. Dopo l'ottimo esordio dello scorso anno volevamo trovare per questa seconda edizione un luogo che potesse rappresentare il rapporto speciale che lega ogni vignaiolo alla sua terra. Non poteva che essere Cinecittà”.

L'immagine della locandina della seconda edizione del Mercato di Roma è stata realizzata dall'illustratrice vicentina Marina Marcolin, già autrice per FIVI di quella dell'edizione 2015 del Mercato di Piacenza.