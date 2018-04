Mercato dei vini FIVI: oltre 200 vignaioli a Roma

Sarà il Teatro 10 di Cinecittà il palcoscenico della seconda edizione del Mercato FIVI a Roma. Sabato 19 e domenica 20 maggio 2018 circa 200 vignaioli aderenti a FIVI, la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, accoglieranno gli appassionati e i curiosi per raccontare loro il mestiere di Vignaiolo, dalla vigna alla bottiglia.

Mercato FIVI: oltre 200 vignaioli a Roma

Organizzato in collaborazione con Daniele De Ventura di Simposio – Trionfo del Gusto, l’evento sarà l’occasione per assaggiare e soprattutto acquistare i loro vini. Una sorta di enoteca nazionale temporanea dove trovare in una sola occasione vini da tutte le regioni d’Italia. Come per il Mercato di Piacenza anche qui saranno a disposizione dei visitatori trolley e cestini per rendere più agevoli gli acquisti.