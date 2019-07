"Aperti per ferie", l'estate del Mercato Contadino Castelli Romani

Proprio nel periodo in cui la Madre TERRA è più generosa, il Mercato Contadino non va in ferie, ma continua ad ospitare i piccoli produttori del territorio per offrire un servizio a tutti i consumatori appassionati del buon cibo di qualità, sostenitori della filiera corta.

Tanti produttori del territorio si danno appuntamento al Mercato Contadino Roma e Castelli Romani ad Ariccia, Albano Laziale, Frascati, Grottaferrata, Marino, Pavona, Rocca di Papa e Roma Capannelle, Roma Eur e Roma Infernetto per diffondere la filiera corta ed il mangiare locale: è possibile acquistare prodotti di agricoltura naturale, freschissimi, di qualità – certificati biologici e non, alcuni igp, dop, doc – ortofrutta appena raccolta, olio e vino, latte e formaggi freschi, stagionati di pecora, mucca, bufala e capra, pane lavorato con la pasta madre, confetture e marmellate, miele, dolci da forno, farine e legumi, fiori e piante, cioccolata dei frati trappisti, birre artigianali presentate direttamente dai mastri birrai che raccontano i loro segreti…

Il calendario estivo del Mercato Contadino

Ecco il CALENDARIO ESTIVO dei Mercati Contadini che si svolgono dalle ore 8 alle 13,30 – dove e quando:

Ariccia (mercoledì, sabato e domenica al parco dello Sporting Club Montegentile via delle Cerquette 65) Sempre aperto! Mercoledi’ 14 Agosto, edizione straordinaria Spesa consapevole per il pranzo di Ferragosto.

Albano laziale, sabato (piazza Guerrucci) Sempre aperto!

Albano laziale, domenica (Piazza Pia) – chiusura da domenica 4 agosto a domenica 25 agosto, riapertura domenica 1 settembre.

Frascati, martedì e venerdì (via Grotte Portella, 12 area Tor Vergata, BAR DOLCE AMARO aperto fino a venerdì 9 agosto, chiusura dal 13 al 20 agosto, riapertura venerdì 23 agosto).

Grottaferrata, domenica (piazza De Gasperi) Sempre aperto!

Marino, sabato (piazzale del Palaghiaccio) Aperto fino a sabato 27 luglio, chiusura e riapertura sabato 31 agosto.

Pavona, sabato (piazza Berlinguer) Sempre aperto!

Rocca di Papa, giovedì (piazza De Gasperi) Sempre aperto! Ad eccezione di giovedì 15 agosto

Roma, Mercato Contadino Capannelle tutti i sabati e tutte le domeniche, Sempre aperto (piazzale dell’ Ippodromo delle Capannelle , via Appia Nuova, 1245)

Roma Eur Torrino Stardust Village giovedì e domenica (via di Decima, 72) aperto fino a domenica 11 agosto, chiusura dal 15 al 22 agosto, riapertura domenica 25 agosto

Roma Infernetto #parchidellacolombo mercoledì e sabato (via Cristoforo Colombo, 1897) aperto fino a sabato 3 agosto, chiusura dal 7 al 28 agosto, riapertura sabato 31 agosto

Tutti invitati a portare sempre con sé la sporta per ridurre i rifiuti!

INFO: 3898830642

MAIL: info@mercatocontadino.org

Su Facebook: https://www.facebook.com/pages/Mercato-Contadino-Castelli-Romani/147872315307230