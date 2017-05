Mercato Centrale Roma, Presentazione numero 4/2017 LIMES

Lo Spazio Fare del Mercato Centrale Roma si ripropone come luogo di divulgazione e di scambio culturale: il 16 maggio dalle 18.45 ospiterà la presentazione del quarto numero di Limes di quest'anno. Il tema di maggio è "A chi serve l'Italia", il numero sarà incentrato sulla valenza strategica del nostro paese per attori europei ed extraeuropei e sulla capacità dell'Italia di valorizzare il suo peso geopolitico. Il volume si sviluppa in tre parti: nella prima si analizzano i fattori economici, culturali, politico-istituzionali e demografici che hanno portato il paese alla situazione attuale; la seconda offre un ventaglio di punti di vista esterni sulla contendibilità della nostra economia e sulle ricadute strategiche - positive o negative - del declino italiano; la terza parte si sofferma sull'incertezza che domina il nostro "estero vicino", dal Nord Africa ai Balcani, descrivendo l'impatto di tale instabilità sull'Italia e sulle sue prospettive di rilancio. In occasione della presentazione al Mercato Centrale Roma saranno presenti il direttore della rivista Lucio Caracciolo, Giuseppe Cucchi, generale della riserva dell'esercito e consigliere scientifico di Limes, e Mattia Toaldo, senior policy fellow presso l'European Council on Foreign Relations e consigliere scientifico di Limes. Lo scorso 18 aprile al Mercato Centrale Roma si è inaugurata la serie di eventi in collaborazione con Limes con la presentazione del numero 3/2017 dedicato all'Arabia Saudita. L'appuntamento si rinnova in via Giolitti 36, martedì 16 maggio alle ore 18:45, con il nuovo numero "A chi serve l'Italia".