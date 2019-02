Cucina tradizionale e zabaione perfetto: farmers’ market al Circo Massimo

Nel week end del 9 e 10 febbraio tornano gli appuntamenti con il Mercato di Campagna Amica: in via di San Teodoro non solo spesa di qualità, ma tanti spunti per conoscere meglio il cibo che portiamo in tavola.

Gli agricoltori di Campagna Amica vi aspettano per offrirvi il meglio delle produzioni locali: cibo fresco e genuino che fa bene alla salute e all’ambiente, ottimi prodotti di stagione rigorosamente in filiera corta. Un'occasione per scoprire i sapori del territorio: latte nobile, formaggio di pecora, mandarini e molto altro ancora. Nei farmers’ market di Roma non si fa solo la spesa di qualità. Al mercato in via di San Teodoro ti aspettano laboratori e degustazioni.

Il programma del Mercato di Campagna Amica

Sabato 9 febbraio: I segreti dei fiori di San Valentino – Come sceglierli, preparare una composizione e conservarli al meglio. Laboratorio a cura di Roma in fiore di Fabio Mastrella (Velletri, RM)

Domenica 10 febbraio: Conoscere le uova – Etichettatura, nutrizione, curiosità: tutto quello che c’è da sapere. Laboratorio a cura di Patrizio Nicolai dell’Azienda agricola Felice Nicolai (Tuscania, VT)

Domenica 10 febbraio: Lo zabaione perfetto – Tutti i segreti per prepararlo a regola d’arte e come utilizzarlo nei dolci. Cooking show dell’Agrichef Vilma Lombardi dell’Azienda agricola Maina (Sezze, LT)

Scopri la cucina tradizionale del Lazio. Sabato e domenica pranza al Circo Massimo con il menù tipico contadino preparato dall’azienda agricola Maina (Sezze, LT)

Primi

Pasta corta al sugo con salsiccia, pomodoro e pesto

(pasta, pomodoro e pesto azienda agricola Maina – salsiccia azienda Agricola Marcoccia e Diamanti)

Pasta e patate

(pasta azienda agricola Maina – patate azienda agricola Agropontino)

Secondi

Coratella con carciofi

(coratella agriturismo Casale del Castellaccio – carciofi azienda agricola Maina)

Stufato di maiale tartufato con sformato di zucca al forno

(carne azienda agricola Marcoccia e Diamanti – tartufo azienda agricola Benacquista – zucca azienda agricola Maina)

Contorno

Bieta e cicoria

(bieta e cicoria azienda agricola Maina)

Dolce

Torta Nocciotella

(torta azienda agricola Maina – Nocciotella azienda agricola Colle del gusto)