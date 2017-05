V-Market: il mercatino vintage di Primavera

All'Ex Dogana arriva il Vintage Market nella sua versione più colorata: quella di Primavera! Per tutta la giornata del 14 maggio potrete fare shopping tra i novanta espositori, farvi fare le trecce, mangiare e bere, far giocare i vostri bambini nel kids corner, ascoltare la musica...e tanto altro..

>V-MARKET: 100 Makers, selezionatori di vintage, collezionisti, designer, vinili, poster musicali e illustratori da tutta Italia

> AREA FOOD: dalla colazione alla cena con tante prelibatezze

> AREA KIDS: giochi e divertimento anche per i più piccoli;

colora le sculture in cartapesta giganti con Perfareungioco

Retrò Videogames con Iocero.com , truccabimbi e trecce per tutti inoltre in occasione della festa della mamma una sorpresa!

>AREA EXPO This Is Not A Love Song. presenta in anteprima la graphic vhs di 8 1/2 by Federico Fellini disegnata da Marco Cazzato

15 fotogrammi illustrati + 1 locandina che ripercorrono graficamente il capolavoro del 1963 di Federico Fellini.

Un remake pittorico originale, sentito, cupo e malinconico.

In occasione dl V-Market Spring / Ex Dogana nell'area esterna dell'Ex-Dogana sarà allestita una mostra con le bellissime tavole disegnate da Cazzato.