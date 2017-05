Vintage ti adoro: il mercatino a Prati Fiscali

A Prati Fiscali torna il mercatino vintage. Lo storico mercatino di Artigianato al Femminile si rifà il look e vi aspetta ogni terza domenica del mese in via dei Prati Fiscali 141, nel parcheggio Carrefour/Upim/Brico/Mc Donald's.

Al mercatino vintage di Prati Fiscali potrete trovare: artigianato, antiquariato, abiti ed accessori vintage. Non mancheranno libri, fumetti, dischi e quadri. Un mercatino dunque per soddisfare ogni desiderio.

L'appuntamento con il mercatino vintage di Prati Fiscali è per domenica 21 maggio 2017 dalle 9 alle 20.