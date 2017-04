Mercatino Vintage Venerdi 5 maggio, dalle ore 17,00...siete tutti invitati a trascorrere una bella serata che si svolgerà al Caffè Letterario di Via Ostiense, 95 - Roma. Sulle rampe d'entrata, troverete un'esposizione di oggetti, creazioni artigianali, piccolo antiquariato, dischi, abbigliamento ed accessori. Oltre a girare tra i piccoli stand, tra libri e musica, potrete gustare cocktail, apericena e pizza...e di notte la location si trasformerà in una fantastica discoteca. L'ingresso è gratuito. Per informazioni: 339.3632730 - 331.8545993 rosyroma95@libero.it