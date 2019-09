Mercatino di Riuso, Riciclo, Arte e Creatività a Vitinia

Da Rifiuti a Risorse… ciò che a noi non serve può essere utile a qualcun altro. E' questo il motto del mercatino del Riuso, Riciclo, Arte e Creatività che torna a Vitinia il prossimo 8 settembre, presso il parcheggio ATAC, all'incrocio di Via Sarsina con Via Ostiense (fuori dell'abitato).

Un'occasione per liberare armadi, cantine, soppalchi di ciò che non vi occorre e che volete vendere, scambiare. Dagli abiti, mobilia, elettrodomestici, arredo, attrezzi da lavoro, giardinaggio, cucina, soprammobili, chincaglierie. Potrete esporre, vendere, scambiare le opere del vostro ingegno, siano esse sculture, dipinti, monili, pezzi di arredo, oggettistica, sartoria, maglieria.

Previsto anche uno "Speciale scuola": scambio/vendita/regalo testi, accessori scolastici ed altro. E' possibile esporre allestendo un gazebo o tramite carboot.

Per maggiori informazioni:

Paola Badessi

Associazione Viviamo Vitinia ONLUS

3334984691

N.B. La locandina potrebbe essere arricchita.