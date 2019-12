Il Mercatino di Natale in piazza Cina

Voglia di Natale con la sua tipica atmosfera di festa, luci e calore. E come non pensare agli imperdibili giri nei mercatini tipici? Ecco che ritorna per la gioia di tutti il Mercatino Natalizio di Piazza Cina, storico appuntamento aperto dall’ 8 Dicembre al 6 Gennaio 2020 dalle 9:00 alle 20:00.



Luci, colori e tanti banchetti dove poter ammirare e comprare qualsiasi tipo di regalo, dall’oggettino hand-made fino ai morbidissimi maglioni e sciarpe in cashmere, o i tipici giochi di legno per i più piccoli. Passeggiando tra i banchi non si può restare indifferenti all’ampia offerta che da sempre offre il più antico mercatino natalizio di quartiere, con una selezione di prodotti e di artigiani scelti con cura dall’organizzazione, con attenzione ai trend più attuali e l’obiettivo di soddisfare tutte le tipologie di gusti per fare un regalo natalizio davvero speciale.



Si parte ovviamente dai più piccini: a loro sarà dedicata l’area la Casa di Babbo Natale, spazio ricco di sorprese, giochi ed intrattenimento tutti dedicati alla festa più amata dell’anno. Per le idee regalo le bambine troveranno le ultime novità dei personaggi più in voga del momento, oltre che numerose idee ed oggettini stilosi per arrivare fino ai classici giochi adatti ai maschietti più vivaci; imperdibili le serigrafie da appendere in camera con gli eroi ed i personaggi preferiti, oppure i banchetti con una selezione di libri d’avventura adatti a stimolare la fantasia o le ultime tendenze del mondo dell’elettronica.



Per le signore spazio a qualsiasi voglia e desiderio: vestiti, sciarpe, maglioni, accessori e gioielli artigianali con creazioni uniche, biancheria ed oggettistica per la casa. Non mancheranno gli oggetti più curiosi ma anche utili per la cucina e per le appassionate di cake designer, tante idee “smart” per comporre favolosi dolci. Spazio anche all’esposizione di biancheria fiorentina di qualità apprezzata di sicuro dalle nonne.



Per gli uomini si punterà all’offerta dei classici di stagione: maglioni caldissimi e coordinati sciarpe e guanti, oppure l’oggettistica vintage con tante idee particolari come gli svuota tasche a forma di radio e tanto altro. Per chi ama il buon cibo non mancheranno i banchi con qualsiasi tipo di leccornia e prodotti tipici: norcinerie, salumi, formaggi, biscotti e torroni tipici di alcune Regioni italiane e tante altre delizie per riempire i classici cesti natalizi.



Per gli appassionati di hand-made non mancheranno idee originali grazie ai numerosi artigiani che sfoggiano la loro creatività con oggetti sempre nuovi e particolari; per le giovani coppie troveremo la personalizzazione di vari accessori, con stampe sul momento di frasi, canzoni o iniziali su bracciali, portachiavi, tazze, cuscini. Mille idee e spunti anche sulla bigiotteria, con creazioni uniche e speciali: ciondoli, collane, bracciali ed anelli dalle forme e materiali inusuali, perfette per un regalo che non passa inosservato!



Ma non è finita qui! nei weekend tante sorprese, eventi animazione ed intrattenimento e l'arrivo di Babbo Natale (sabato ore 16-18 e la domenica 11-13 / 16-18), e ci sarà spazio per degustazioni ed ottimo street food.