Mercatino Officine Creative Market a Villa Mercadante | Mother's Days

Per la Festa della Mamma il Mercatino di Officine Creative Market a Villa Mercadante si trasforma in edizione Mother's Days.

Sabato 12 e Domenica 13 Maggio 2018



✔ moda ✔ accessori ✔ jewellery designer ✔ vintage ✔ second hand | lusso ✔ cosmetica ✔ creazioni handmade ✔ benessere e bio ✔ beachwear ✔ sunglass ✔artigianato creativo



► bar interno sulla terrazza con affaccio su Villa Borghese

cafe' ►gastronomia ► aperitif ►musica live



L'appuntamento unico,imperdibile con il meglio degli espositori della Capitale e non solo in una location spettacolare nel cuore dei Parioli.



💰#BUONIACQUISTO in maniera del tutto casuale, alcuni visitatori riceveranno un coupon* ,valido per un acquisto di euro 25,00 da utilizzarsi nell' intero weekend,presso uno degli espositori presenti a VM - Villa Mercadante.



► Edizione Superweekend

sabato ore 11,00 - 19,30

domenica ore 10,00 - 19,30



► ingresso libero

► ingresso consentito ai quattrozampe

Via Saverio Mercadante,22



https://officinecreativemarket.blogspot.it/

officinecreativemarket87@yahoo.com