Non ci può essere atmosfera natalizia più suggestiva di quella del Mercatino di Natale. Nel pieno centro del quartiere Eur Baldovinetti, a Largo del Bronzino, riapre il caratteristico villaggio natalizio, tra luci e casette di legno innevate.

Mercatino Natalizio a Largo del Bronzino

Una passeggiata che ha il valore aggiunto della solidarietà e va ben oltre lo shopping. Sono diverse, infatti, le onlus che partecipano a questo mercatino, tra cui Libelà, un'associazione di promozione sociale che si occupa di Musicoterapia e Arteterapia, e l’Associazione Cosimo Battiato impegnata nella raccolta fondi per l’adozione di bambini in Rwanda. Senza contare i ballerini dell’Associazione Etra che qualche volta sorprenderanno i visitatori entrando nel mercato al passo de Lo Schiaccianoci per ricreare le suggestive atmosfere natalizie.

La Casetta di Babbo Natale

Nella Casetta di Babbo Natale ci sarà la possibilità anche di lasciare i propri giocattoli per il loro riciclo attraverso le onlus preposte che li venderanno ad offerta libera per raccogliere fondi destinandoli a progetti solidali definiti.

Tantissime le idee regalo in questo mercatino. Tanti giocattoli, dai cavalieri medioevali ai personaggi Disney, da Snoopy a Star Wars, e tantissime decorazioni natalizie artigianali e di design. Per chi è in cerca di leccornie, si trovano qui prodotti tipici regionali unici, come i torroni al pistacchio di Bronte o quelli al cioccolato di Modica, il miele d’ape nera, i panettoni artigianali di Fiasconaro. Tante le eccellenze pugliesi: dalle conserve in barattolo, ai gustosi taralli in mille varianti e l’ineguagliabile pane di Altamura.