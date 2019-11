Arriva il Natale a Testaccio! In un clima caldo ed accogliente, tra luci colorate e magiche melodie, la Città dell'Altra Economia è pronta ad accogliere il visitatori grandi e piccini che vorranno vivere per due giorni la festa più attesa dell'anno.

Sabato 7 e Domenica 8 dicembre dalle ore 10 alle ore 18 Artigiani ed Operatori dell'ingegno proporranno le loro opere e creazioni per rendere più originale il Natale. Decorazioni, centrotavola, presepi, oggettistica tipica e tantissime idee per regalare emozioni o più semplicemente ricordi e presenti. Tantissima anche l'offerta gastronomica dove il cioccolato artigianale di Perugia e le dolci creazioni di Natalino De Santis Maitre e Chocolatier renderanno l'evento più dolce e gustoso.

Cesti natalizi, confezioni regalo, cioccolato, panettoni, torroni e tanta pasticceria tipica natalizia. Ai più piccoli ci penserà Babbo Natale ed i suoi simpatici elfi con giochi, animazione e laboratori di decorazione natalizia. Ed ancora il teatrino dei burattini con le avventure di Pulcinella e la realtà Multimediale con storie tutte da vivere.

Il mercatino di Natale a Testaccio: tutte le info

DOVE: Testaccio - Città dell'Altra Economia - Largo Dino Frisullo

QUANDO: Sabato 7 Dicembre: e Domenica 8 Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di ciascuna giornata.

COME: Ingresso GRATUITO. Aiutaci ad organizzare al meglio l'evento scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti in bacheca. A disposizione un parcheggio con circa 200 posti auto

DETTAGLI: Una selezione di artigiani del gusto, pasticcieri e di laboratori artigianali, in particolare da Perugia e Modica, porteranno montagne di cioccolato nelle sue varie forme e gusti. Non sarà solo cioccolato ma anche panettoni, pandori, pangialli, torroni, pan pepato e tutto ciò che raccoglie la tradizionale pasticceria natalizia.

Il Laboratorio artigianale del Nuovo Salario MiTirosù presenterà il meglio della sua produzione di Tiramisù nei gusti tradizionali e più innovativi ma tutti ugualmente buoni.

Sarà un vera festa piena di momenti divertenti e ricca di sorprese, soprattutto per i più piccoli che potranno giocare allegramente con Babbo Natale e la sua equipe di elfi e fatine.

Inoltre troverete un mercatino di artigiani e operatori dell’ingegno per simpatici regali e piacevoli decorazioni per la casa ed il proprio albero.

Qui l'evento Facebook per restare aggiornati