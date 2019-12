Mercatino di Natale di Largo Del Bronzino

Una passeggiata di rito con bimbi al seguito tra i banchetti del Mercatino Natalizio di Largo del Bronzino, nel quartiere Baldovinetti all’ Eur. Dall’8 Dicembre fino al 6 Gennaio la piazza si trasforma in uno spazio “magico”, un vero e proprio villaggio con tante lucette multicolori! Tutto sarà pronto per accogliere adulti e bambini sia nei giorni di settimana, che nei weekend con tante sorprese ed una ricca offerta di idee per i vostri regali. Il mercatino ci dà la possibilità di trovare spesso oggetti inusuali, pezzi unici o idee fantasiose rispetto ai classici negozi del centro. Largo dunque alla creatività espressa dagli artigiani che con le loro creazioni ci offrono prodotti hand-made, accessori, borse o oggetti d’arredo per la casa, in particolare le decorazioni natalizie fatte a mano, che rimandano ai ricordi di paesi lontani e fiabe.



E a proposito di fiabe, spazio come d’obbligo, ai più piccoli: tanto divertimento con giochi, musica ed intrattenimento a tema, oltre che banchetti “dedicati” ai personaggi più amati dai piccoli. E ancora giocattoli in vero legno, o per i più grandicelli l’attenzione sarà dedicata a giochi con cavalieri medievali o con i mitici personaggi di Star Wars



Passeggiando tra gli stand non solo ci si può sbizzarrire alla ricerca del regalo più sfizioso, ma anche fare del bene: il Mercatino Natalizio di Largo del Bronzino offre uno spazio dedicato alle Onlus che anche quest’anno saranno numerose. Una “tradizione” che distingue questo mercatino di quartiere, che pone l’attenzione alle diverse Associazioni che si impegnano su progetti sociali di grande valore.

E per deliziare il palato? Immancabili gli espositori Siciliani con vasta scelta di dolci e torroni al pistacchio di Bronte o le deliziose praline e tavolette con cioccolato di Modica, oltre ai magnifici panettoni artigianali dell’azienda Fiasconaro. Sarà di scena anche la Puglia con una selezione di prodotti d’eccellenza come il rinomato pane di Altamura, conserve in barattolo e i classici taralli proposti in numerose varianti di gusto. E tante altre leccornie di ogni tipo.



Il Villaggio Natalizio nei weekend sarà animato da performance di danza con musiche in tema natalizio che allieteranno i visitatori, insieme a tante altre sorprese che è meglio non svelare in anticipo. Perché il bello del Natale è proprio l’attesa che poi culmina nelle sorprese più belle. E allora vi aspettiamo numerosi al fantastico Mercatino di Natale di Largo del Bronzino!