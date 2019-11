Mercatino di Natale a Frascati, tra creazioni homemade e prodotti tipici d'eccellenza

Torna l'appuntamento con il Mercatino di Natale a Frascati. Nella cittadina alle porte di Roma è tornata la magica atmosfera del Nord Europa, con stand e casette di legno ricche di idee regalo da mettere sotto l'albero e non solo.

Come ad ogni edizione, gli stand del Mercatino di Natale di Frascati esporranno oggetti di artigianato, idee regalo, decorazioni per albero e presepe e addobbi a tema per la casa, bigiotteria, prodotti tipici d'eccellenza e tante creazioni originali e fatte a mano. Le casette animeranno la cittadina e permetteranno di entrare in una suggestiva aria natalizia.

Il Mercatino di Natale di Frascati è in programma dal 1 dicembre al 6 gennaio. Le casette di legno e gli stand percorreranno, come sempre la cittadina dei Castelli Romano. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/Mercatino-di-Natale-a-Frascati-580998045673817/