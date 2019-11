Il 7 dicembre, in via Giuseppe Chiovenda (zona Cinecittà) torna il Mercatino di Natale di Aidworld. L'evento di beneficenza torna, come tutti gli anni, ad esporre e vendere capi di abbigliamento usati attentamente selezionati.

"Aiutaci a svuotare gli stand di tutte le cose bellissime che tanti amici ci hanno regalato e continuano a donarci senza soluzione di continuità!", è l'appello degli organizzatori.

Al Mercatino di Natale Aidword si potranno trovare occasioni imperdibili, acquistando accessori e vestiti di seconda mano, ma in ottime condizioni, a prezzi irrisori. Vestiti e accessori di tutte le taglie per uomo, donna o bambino. Non mancheranno i dolci appena sfornati e l'angolo dedicato alla Riffa. Alle 18 avrà il via all'estrazione e il più fortunato potrà vincere una Smart TV Ultra HD 50" o di un altro dei 15 premi in palio.

Previsto anche un angolo pieno di giochi e accessori dedicati ai bambini e zucchero filato per tutti.

La raccolta degli abiti invernali e non solo

Il mercatino è preceduto da una raccolta di abiti invernali, giochi, casalinghi, bigiotteria, oggettistica generica ed elettronica. Tutto il materiale raccolto viene selezionato e ordinato da volontari che si occupano dell'allestimento. Il mercatino si svolge in una sola giornata ed il ricavato verrà utilizzato come sempre per sostenere i programmi per l'infanzia nei quali Aidworld è impegnata con costanza da ben 16 anni. Al termine della giornata i capi d'abbigliamento non venduti vengono donati alla Comunità di Sant'Egidio, ed il restante materiale viene conservato per il successivo mercatino.

Appuntamento il 7 dicembre in via Giuseppe Chiovenda. Se vuoi trasformare qualcosa di superfluo (purché in buono stato!) in qualcosa di utile, portala a Roma in Via Giuseppe Chiovenda 57, dal 9 novembre al 5 dicembre (dal martedì al sabato 9:30-13:00 e 16:30-18:30).

Per informazioni: 06.64762530 - https://www.aidworld.net/mercatino-natale-2019