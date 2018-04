In un grazioso teatrino circondato da un rigoglioso giardino, come nei più caratteristici mercatini inglese cominciano, a partire da DOMENICA 13 MAGGIO, le mostre di piccolo antiquariato e collezionismo a Monteverde Vecchio.

A due passi da villa Pamphilj ed il Gianicolo, in Piazza San Pancrazio 7, questo signorile quartiere si prepara ad accogliere il meglio del panorama romano. Un modo diverso di trascorrere la domenica immersi nelle curiosità e le memorie storiche del passato.

Trentacinque selezionati espositori, ogni seconda domenica del mese (esclusi luglio ed agosto) proporranno i loro tesori: oggetti d’epoca, vintage, vecchi merletti, stampe, quadri, penne stilografiche, dischi, piccolo mobilio, numismatica.

L’ingresso al pubblico al Mercatino Monteverde, assolutamente libero, è consentito dalle 10.00 alle 19.00.