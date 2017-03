Mercatino Hippy- Flower power

L'originale festa mercato dedicata a tutte le arti e alle opere dell'ingegno creativo arriva a Trastevere! Domenica 26 Marzo c/o Il Cantiere via Gustavo Modena 92 ( angolo Piazza Sonnino) INGRESSO LIBERO CREAZIONI ARTIGIANALI MUSICA DAL VIVO ANIMAZIONE PER BAMBINI BARATTO E SCAMBIO PALCO APERTO PER ESIBIZIONI LIBERE Tutti i poeti e i filosofi sono invitati a partecipare Per Info o per partecipare come espositori 3271720619 mercatinoflowerpower@gmail.com