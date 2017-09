Domenica 24 settembre all'Ex Dogana un grande evento sul Sol Levante e la sua splendida cultura: nel cuore di San Loenzo arriva il "Mercatino Giapponese MATSURI".

L'evento, ad ingresso gratuito, dalle ore 10:30 alle ore 21:00, riproporrà le atmosfere di un vero e proprio "Matsuri Giapponese" con artigianato classico giapponese, abbigliamento tradizionale (kimono ed accessori), oggettistica, comics, game, gadget, collezionismo, illustrazioni e libri.

Non solo un semplice mercatino, ma un vero e proprio festival della cultura giapponese con corsi e laboratori di origami per bambini e adulti, di calligrafia, di movimento poetico e haiku dance, lingua giapponese e ikebana.

Non mancheranno neanche le esibizioni di kendo e kobudo, le arti marziali giapponesi e gli spettacoli di teatro kyogen, i concerti di shamisen fino alle dimostrazione di ikebana, la sfilata di kimono tradizionali e, per finire, il dj set giappo con eclettic j music dj gun.

Ad accompagnare la giornata anche i sapori dell'Oriente con un'area food & beverage giapponese in collaborazione con note realtà operanti nel settore per assaggiare le nuove proposte gastronomiche emergenti come lo Street Food- Ramen e il Sake Mixology.

La giornata di giapponesismo si concluderà alle ore 21:00 con la proiezione del film " La città incantata" di H. Myazaki" nell'arena del Condominio San Lorenzo.

Mercatino Giappponese Matsuri: il programma

CORSO DI ORIGAMI

di L'acero rosso

Bambini 11.30

Adulti 16.30

CORSO DI CALLIGRAFIA

Maestra Kashu. H 12.30

LABORATORIO DI MOVIMENTO

POETICO E HAIKU DANCE

Simona Verrusio Piedi Nudi Associazione di Promozione Sociale

H 13.45

CORSO DI LINGUA GIAPPONESE

Naho Yokoyama

H 14.30

CORSO DI IKEBANA

di Yuri Maruyama

H 15.30

ESIBIZIONE / DIMOSTRAZIONE DISCIPLINE ED ARTI MARZIALI GIAPPONESI.



KENDO

Ōkami Kendo Roma

H 11.45

KOBUDO

Garyuan Dojo Roma

H 13.05

_____________________________________________________________________

SPETTACOLI – MOSTRE – CONFERENZE

TEATRO KYOGEN

Italo Kyogen Project

H 11.15 e 15.30 "Il teatro comico giapponese"

CONCERTO DI SHAMISEN

Paolo Cotrone e Salvio La Rocca

H 12.30

DIMOSTRAZIONE DI IKEBANA

di Yuri Maruyama

H 15.00

KIMONO CONTEST

花見 Hanami ~ Lago dell'EUR Roma

H 1615

IDOL STAGE

-LIVE J.POP Idol Stage

H 18.00

KASODORI TOTTORI ENSAMBLE

H 18.40



ECLETTIC J MUSIC DJ GUN

H 19.30

____________________________________________________________________

AREA GIOCHI AL Molo Nuovo

Diverse postazioni di svago per grandi e piccoli con attività e giochi della tradizione e del presente.

YO–YO TSURI

KINGYO SUKUI * La pesca sarà esclusivamente con pesci in

plastica e gomma.

KENDAMA

BAY BLADE

VIDEOGAME

_____________________________________________________________________

PROIEZIONE DEL FILM " LA CITTA' INCANTATA" di H. Myazaki

ARENA Condominio San Lorenzo Ex Dogana

H 21.00