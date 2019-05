Un piccolo viaggio verso un grande mondo, un Festival che proverà a racchiudere in un unico contenitore le tantissime facce della cultura giapponese. "Non solo mercato ma una esperienza a 360 gradi sul mondo del Giappone", torna al Caffè Letterario - il prossimo 26 maggio - il Mercatino giapponese "Spring Festival".

Il programma

Oltre 50 espositori che vi offriranno una selezionata panoramica sulla cultura giapponese e le sue molteplici sfumature dal classico dei Kimono e Ukyoe alla cultura Manga e Cosplay, giapponeserie varie, kokeshi, fumetteria e collezionismo.

Gli spettacoli

CERIMONIA DEL THE'

Tenuta da Ayumi Fuji

Ore 12.00



BONSAI ART di R. SPADARO

ORE 16.30

Dimostrazione sulle arti del Bonsai con realizzazione di una

composizione su roccia.

GHIBLI MUSIC

Ore 17.00

Concert by Miki Sakata

Un'emozionate viaggio tra le musiche tratte dai capolavori del

maestro Hayao Miyazaki.

CORSI E LABORATORI

Proponiamo come di consueto nei nostri eventi una serie di laboratori e corsi disponibili su prenotazione e tenuti da professionisti del settore .

I corsi hanno una durata di 60 minuti.

CORSO DI ORIGAMI

Tenuto da L'acero rosso

Bambini Ore 12.00

Adulti Ore 14.00

Costo del corso Euro 10

Per prenotazioni : artigianatoacerorosso@gmail.com

oppure contattando il numero: 340 7886838

CORSO DI CALLIGRAFIA GIAPPONESE ( Shodo )

Maestra Masami Adachi

Ore : 15.00

Costo del corso Euro 10

Per prenotazioni : masamibousquet7@gmail.com

Food zone

DORAYAKI BAR & JAPANESE STREET FOOD

By KOKORO

MENU :

YAKITORI

TAKOYAKI

KOROKKE

DORAYAKI

EBI FRAI

Té Giapponese (Freddo,Caldo)

SAKE ( Freddo. Caldo)

EDAMAME

MOCHI

Kids Zone

TRUCCABIMBI by BJu Rome

dalle ore 11.00

Caffè Letterario

Dove siamo : Via Ostiense zona Porto Fluviale

Ex Mercati Generali.

Come arrivare :

Metro B Piramide / Stazione Ostiense 200 Metri.

Per maggiori info:

Info: mercatinogiapponese@hotmail.it

www.mercatinogiapponese.it