"Japan Night", edizione serale del Mercatino Giapponese

Il Mercatino Giapponese presenta Japan Night il 12 luglio 2020. Come ai vecchi tempi torna un'edizione serale ricca di contenuti e suggestioni, ma in sicurezza.

Il giardino di Largo venue sarà carico di quella speciale atmosfera tipica delle notti giapponesi. Un vero e proprio NIGHT MARKET che vi farà perdere tra lo shopping, i profumi, le luci e i sapori del Sol Levante.

"Non solo mercato ma una esperienza a 360 gradi sul mondo del Giappone"

Le aree espositive

GARDEN e MAIN ROOM

NIGHT MARKET ZONE CON + DI 40 ESPOSITORI

Indoor ( Main Room )

Outdoor ( Giardino )

I nostri espositori vi offriranno una selezionata panoramica sulla cultura giapponese e le sue molteplici sfumature.

Un percorso unico per uno shopping di qualità e fuori dagli schemi.

Artigianato giapponese / handmade / designer di ispirazione

Kimono / haori / yukata

Fimo & Kawaii

Comics & Game

Bonsai / Kokedama / Marimo /Raku

Illustrazioni & ritratti

Retrogame & Console

Bandai e giochi di ruolo

e molto altro....

AREA GARDEN

FOOD & DRINKS, RELAX & MUSIC

FOOD DELIVERY POINT :

Ordina il tuo menù preferito e cena direttamente con noi.

STREET FOOD MENU' 10€

by Hokusai Ramen per Mercatino Giapponese

Menù 1 : 2 Karaage - 2 Gyoza - 2 Takoyaki -1 Ebi Tempura

Menù 2 : 2 Onigiri - 2 Takoyaki - 3 Pollo Teriyaki - 1 Spiedino di Okonomiyaki

Su prenotazione al 391 4079851

Le consegne saranno su turni di 30 minuti a partire dalle ore 19.00

SUSHI BAR IN GIARDINO

powered by Orient Express Sushi

Torna il sushi dei nostri grandi eventi in collaborazione

con Oriente Express, una garanzia di qualità sulla scena romana. ( Mercato Centrale )

https://orientexpresssushi.it

GARDEN BAR

Drinks

Cocktails

Beer

SAKE POINT

DJ Set

WORKSHOP & LAB

I corsi rispetteranno tutte le norme di igiene e distanziamento previste per legge.

KOKEDAMA LAB

by Kokedamanti

Ore : 19.30

Costo del corso: 25 euro comprensivo di una kokedama di pari valore.

Per prenotazioni : kokedamanti@gmail.com

Esperienza pluriennale (tra i primi in Italia) ed utilizzo di materiali tradizionali quali Ketotsuchi e Akadama sono i nostri punti di forza nella produzione di Kokedama giapponesi, uniche e particolarmente ricercate. Il nostro è uno dei rari workshop che prevede l'utilizzo di questi materiali, imparerete così a creare una kokedama moderna ma nel modo più tradizionale possibile, avvicinandovi ad una tecnica giapponese ormai centenaria in modo divertente e rilassante.



CORSO DI CALLIGRAFIA GIAPPONESE ( Shodo )

Maestra : Yoko Kawabata

Ore : 17.30

Costo del corso Euro 10

Per prenotazioni : yokoalosi@gmail.com

CORSO DI SUMI-E ( PITTURA AD INCHIOSTRO )

Maestra : Yoko Kawabata

Ore : 18.30

Costo del corso Euro 13

Per prenotazioni : yokoalosi@gmail.com

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/3595999273744940/