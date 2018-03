Il giardino giapponese: mercatino, sushi e laboratori

Mercatino Giapponese presenta "Sakura Matsuri": il giardino giapponese della Domenica. Il Mercatino Giapponese si sposta nella nuova location che accoglierà la manifestazione per tutta la bella stagione.

Un area mercato completamente ridisegnata con spazi all'interno del capannone e nel giardino con gazebo attrezzato, una palazzina per le attività di intrattenimento (laboratori, corsi, game e molto altro ), un grande palco per gli spettacoli e un'area dedicata al meglio del food giapponese. Non solo shopping ma un vero e proprio festival della cultura del Sol Levante.

Tre le aree dedicate al festival. Nel capannone area mercato, palco per concerti , esibizioni e dj set. Nel giardino: area mercato, attività per grandi e piccoli, esibizioni ed area food attrezzata. All'interno della palazzina Dorayaki Bar, laboratori, shiatsu, game corner.

Mercatino Giapponese a Roma

I 60 espositori esclusivi vi offriranno una selezionata panoramica sulla cultura giapponese e le sue molteplici sfumature dal classico dei kimono e ukyoe, alla cultura manga e cosplay, giapponeserie varie , kokeshi, fumetteria e collezionismo. Un'occasione da non perdere per un esperienza di shopping fuori dagli schemi.

Tante le attività collaterali in programma: concerto di tamburi giapponesi, dimostrazione di ikebana e cerimonia del the. Non mancano corsi di origami, arti marziali e calligrafia giapponese. Sushi bar e cucina tradizionale.



Mercatino Giapponese

25 marzo 2018

Largo venue

Via Biordo Michelotti 2 Roma ( Prenestino )

ORE 10.00-20.00

Ingresso Up to you