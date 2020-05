Il Mercatino Giapponese, Japan Day 2020 a Largo Venue

Torna il Mercatino Giapponese. Dopo lo stop provocato dall'emergenza Coronavirus, il prossimo appuntamento è previsto per il 21 giugno. Un opening stagionale da Largo venue con una giornata interamente dedicata al Giappone.

Il Mercatino Giapponese si presenta come un vero e proprio festival, un viaggio alla scoperta dei profumi, sapori e costumi che animano il mondo del Sol Levante. Un programma ricco e articolato per passare da eventi a performance, da shopping a food, fino a laboratori e wellness. Non solo mercato, dunque, ma una esperienza a 360 gradi sul mondo del Giappone.

Le zone del Mercatino Giapponese

Market zone dedicata con 70 espositori a tema

Area laboratori e workshop della tradizione giapponese

Spettacoli

Dimostrazioni

Conferenze e presentazioni sulla cultura giapponese

Showcooking

Arti marziali

Food zone made in Japan

Area Kids & Game

Per informazioni e aggiornamenti: https://www.facebook.com/events/s/mercatino-giapponese-japan-day/639889216839791/