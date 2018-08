Mercatino Giapponese: fumetti, sushi bar e laboratori

Il Mercatino Giapponese torna a Roma per inaugurare la nuova stagione con un grande happening per tutti gli amanti del Giappone.

Un area mercato completamente ridisegnata con spazi all'interno del capannone e nel giardino con gazebo attrezzato, una palazzina per le attività di intrattenimento ( laboratori, corsi, game e molto altro ), un grande palco per i nostri spettacoli e un area dedicata al meglio del food giapponese.

Mercatino Giapponese

60 espositori esclusivi che vi offriranno una selezionata panoramica sulla cultura giapponese e le sue molteplici sfumature dal classico dei kimono e ukyoe, alla cultura manga e cosplay, giapponeserie varie , kokeshi, fumetteria e collezionismo. Un occasione da non perdere per un esperienza di shopping fuori dagli schemi.

Non solo shopping ma un vero e proprio festival della cultura del Sol Levante.

Corsi e laboratori

CORSO DI ORIGAMI

Tenuto da L'acero rosso

Bambini Ore

Adulti Ore

Costo del corso Euro 10

Per prenotazioni : artigianatoacerorosso@gmail.com

oppure contattando il numero: 340 7886838

CORSO DI CALLIGRAFIA GIAPPONESE (Shodo)

Maestra Masami Adachi

Ore

Costo del corso Euro 10

Prenotazione : masamibousquet7@gmail.com

SUMI-E

Maestra Yoko Kawabata

Ore

Costo del corso Euro 10

Per Prenotazioni : yokoalosi@gmail.com

MOVIMENTO POETICO HAIKU DANCE

Evento che esplora la cultura e la poesia Haiku con Simona Verrusio che conduce un laboratorio sulla poesia giapponese breve!

Palco Ore

Per info e prenotazioni : Piedi Nudi Associazione di Promozione Sociale

‭Oppure al 3392443504‬

Ingresso al lab ad offerta libera e consapevole.

Attività in giardino

Dalle ore 11.00

TRUCCABIMBI by BJu Rome

DALLE ORE 11 ad offerta libera

Giardino & Palazzina

KINGYO SUKUI (PESCA GIAPPONESE)

Tipico gioco di pesca nell'acqua di oggetti galleggianti,

immancabile in tutti i Matsuri.

Offerta libera

ORE 11.00-16.00

Giardino

GAME CORNER a cura di

All Happy Day long

Food Area

DORAYAKI BAR By KOKORO

Un accogliente bar/ caffetteria al primo piano della nostra palazzina vi aspetta con una selezione di te' e dolci della tradizione giapponese.

DORAYAKI-MOCHI-TE' VERDE-SAKE CALDO E FREDDO e molto altro ancora...

SUSHI BAR

powered by Orient- express

Torna il sushi dei nostri grandi eventi in collaborazione

con Oriente Express, una garanzia di qualità sulla scena romana.